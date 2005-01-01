4 Гб на диске SSD 10 сайтов на аккаунте 100 базы данных 1ГБ оперативной памяти Бесплатный домен RU/РФ Бесплатный тест 60 дней
1360 Руб/год. Узнать больше Этот тариф можно оплатить только на год.
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Отличный хостинг для Вашего сайтаБолее 14 лет с Вами
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Защита от SQL инъекций
Защита от XSS атак
Защита от спама ботов
Защита от загрузки шелов
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Эти магазины уже готовы, выберите какой вам больше понравится
и добавьте свои товары.
Магазин поддерживает следующие функции:
Ознакомится более подробно с полным функционалом сервиса вы можете на этой странице
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Высокая скорость
Ваш сайт на нашем хостинге будет загружаться со средней скоростью в 1.5 секунды, то есть быстрее чем ~75% других сайтов в сети Интернет. Сайты всех тарифов размещаются на платформе с SSD дисками.
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Защита от атак
Ваш сайт будет защищен от атак ботов, sql инъекций, xxs атак. А значит Ваша репутация и позиции в поисковиках будут под защитой.
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Быстрая помощь и поддержка
Среднее время ответа технической поддержи ~15 минут. Мы всегда готовы помочь Вам по телефону, емейлу, или через onLine чат.
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Скоростные SSD
Сайты всех тарифов размещаются на платформе с SSD дисками. SSD диски - новое поколение дисков, которые в десятки раз быстрее всех предыдущих технологий.
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Бесплатный перенос и +50% к платежу
Вы хотите перенести сайт от вашего текущего хостинг провайдера к нам? Мы сделаем перенос абсолютно бесплатно и добавим +50% к платежу.
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Средний UpTime наших серверов Проверьте на ping-admin
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Количество сайтов, которые мы обслуживаем
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Среднее время открытия сайтов в секундах
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Хостинг
Что такое хостинг?
Любой сайт состоит из файлов, но если хранить их у себя на компьютере, доступ к ним будет только у Вас. Чтобы Ваш сайт был виден всем, у кого есть доступ в Интернет, нужно загрузить его файлы на специальный сервер. Данная услуга и называется хостингом или хостингом сайта.
Как разместить сайт на хостинге?
Чтобы разместить сайт на нашем хостинге, Вам понадобится FTP клиент, например FlashFXP (мы рекомендуем его как самый удобный) или FireFTP (браузерный FTP клиент). Используя его, и данные, которые мы пришлем после активации аккаунта, Вы сможете загрузить файлы на сервер, после чего Ваш сайт станет виден в сети.
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Joomla
Как установить Joomla в 1 клик?
На нашем хостинге Вы можете установить любую версию Joomla и на любом языке, и все это в удобном автоматическом режиме. Зайдите в панель управления сайтом, раздел Installatron, выберите версию Joomla и нажмите "Установить". Готово!
WordPress
Как установить WordPress в 1 клик?
На нашем хостинге Вы можете установить любую версию WordPress и на любом языке, и все это в удобном автоматическом режиме. Зайдите в панель управления сайтом, раздел Installatron, выберите версию WordPress и нажмите "Установить". Готово!
|Опции
|Yutex
|Masterhost
|Timeweb
|Beget
|Ihc
|Проактивная защита сайта от вирусов
|Возможность застраховаться от DDOS атак
|Бесплатный домен RU при оплате от 1 месяца
|Техническая поддержка в чате
(не продажи)
|Емкость тарифов
(среднее число Гб на 1 сайт)
|653 Мб
|1 Гб
|370 Мб
|350 Мб
|370 Мб
|Средняя стоимость размещения 1 сайта
|26 руб.
|56 руб.
|26 руб.
|20 руб.
|20 руб.
|Кол-во оперативной памяти для PHP скриптов
|512 - 1024 Мб
|64 Мб
|128 Мб
|256 Мб
|128 Мб
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В рамках акции вы можете купить любой из тарифов по фиксированной цене на всю жизнь. Это значит, что вы платите
только один раз, и получаете точно такой же аккаунт как и обычно только без ограничения
по времени использования.
Покупая любой тариф по этой акции, вы получаете также бесплатный домен в зоне RU или РФ сроком на 3 года, или COM/NET/ORG/BIZ сроком на 1 год.
Чтобы участвовать в акции, достаточно в форме оформления заказа выбрать "вечный тариф" в поле "Срок заказа"
Партнёру зачисляется 5% от суммы оплаты по данной акции.
У вас остались вопросы? Напишите нам в чат
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Сколько это стоит?
Смогу ли я вернуть деньги?
Что будет с моим сайтом через 10 лет?
Можно ли будет менять на аккаунте домен?