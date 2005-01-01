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Ваш сайт под защитой Проактивная защита от вирусов, спама и ботов SQL

Защита от SQL инъекций XSS

Защита от XSS атак BOTS

Защита от спама ботов SHELL

Защита от загрузки шелов Нужна ли защита Вашему сайту?



Зараженные сайты выпадают из результатов поисковой выдачи Яндекса, Гугла, и других поисковиков. Также заражение отрицательно сказывается на репутации сайта. Поэтому защита сайта косвенно делает следующие вещи:



Бережет Ваши позиции в Яндексе / Гугле / Yahoo Защищает от падений трафика вызванных недоступностью сайта и выпаданием из поиска Сохраняет лояльность Ваших клиентов и посетителей Проактивная защита включена во все тарифные планы. Выбрать тарифный план

Бесплатные и готовые Интернет Магазины Вы можете установить бесплатный интернет магазин на любом тарифе. Эти магазины уже готовы, выберите какой вам больше понравится и добавьте свои товары. Магазин поддерживает следующие функции: Создание своих категорий и подкатегорий товаров

Добавление своих товаров

Фото галерея каждого товара

Скидки на отдельные товары

Настройка международной, и локальной доставки

Прием оплаты по картам, банку, и электронным деньгам Сервис предоставляется бесплатно на всех тарифах Ознакомится более подробно с полным функционалом сервиса вы можете на этой странице Видеоинструкция по установке настройке интернет магазина

Высокая скорость Ваш сайт на нашем хостинге будет загружаться со средней скоростью в 1.5 секунды, то есть быстрее чем ~75% других сайтов в сети Интернет. Сайты всех тарифов размещаются на платформе с SSD дисками. Защита от атак Ваш сайт будет защищен от атак ботов, sql инъекций, xxs атак. А значит Ваша репутация и позиции в поисковиках будут под защитой. Быстрая помощь и поддержка Среднее время ответа технической поддержи ~15 минут. Мы всегда готовы помочь Вам по телефону, емейлу, или через onLine чат. Скоростные SSD Сайты всех тарифов размещаются на платформе с SSD дисками. SSD диски - новое поколение дисков, которые в десятки раз быстрее всех предыдущих технологий. Бесплатный перенос и +50% к платежу Вы хотите перенести сайт от вашего текущего хостинг провайдера к нам? Мы сделаем перенос абсолютно бесплатно и добавим +50% к платежу



Примерно такое количество запросов обслуживается нашими серверами каждые 24 часа

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Количество сайтов, которые мы обслуживаем

Среднее время открытия сайтов в секундах

Частые вопросы



Хостинг

Что такое хостинг? Любой сайт состоит из файлов, но если хранить их у себя на компьютере, доступ к ним будет только у Вас. Чтобы Ваш сайт был виден всем, у кого есть доступ в Интернет, нужно загрузить его файлы на специальный сервер. Данная услуга и называется хостингом или хостингом сайта.

Как разместить сайт на хостинге? Чтобы разместить сайт на нашем хостинге, Вам понадобится FTP клиент, например FlashFXP (мы рекомендуем его как самый удобный) или FireFTP (браузерный FTP клиент). Используя его, и данные, которые мы пришлем после активации аккаунта, Вы сможете загрузить файлы на сервер, после чего Ваш сайт станет виден в сети. Joomla

Как установить Joomla в 1 клик? На нашем хостинге Вы можете установить любую версию Joomla и на любом языке, и все это в удобном автоматическом режиме. Зайдите в панель управления сайтом, раздел Installatron, выберите версию Joomla и нажмите "Установить". Готово!

WordPress

Как установить WordPress в 1 клик? На нашем хостинге Вы можете установить любую версию WordPress и на любом языке, и все это в удобном автоматическом режиме. Зайдите в панель управления сайтом, раздел Installatron, выберите версию WordPress и нажмите "Установить". Готово!