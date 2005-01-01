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Проактивная защита от вирусов, спама и ботов
SQL

Защита от SQL инъекций

XSS

Защита от XSS атак

BOTS

Защита от спама ботов

SHELL

Защита от загрузки шелов

Нужна ли защита Вашему сайту?

Зараженные сайты выпадают из результатов поисковой выдачи Яндекса, Гугла, и других поисковиков. Также заражение отрицательно сказывается на репутации сайта. Поэтому защита сайта косвенно делает следующие вещи:

  • Бережет Ваши позиции в Яндексе / Гугле / Yahoo
  • Защищает от падений трафика вызванных недоступностью сайта и выпаданием из поиска
  • Сохраняет лояльность Ваших клиентов и посетителей
    • Проактивная защита включена во все тарифные планы.
    Бесплатные и готовые Интернет Магазины
    Вы можете установить бесплатный интернет магазин на любом тарифе.
    Эти магазины уже готовы, выберите какой вам больше понравится и добавьте свои товары.
    Магазин поддерживает следующие функции:
    • Создание своих категорий и подкатегорий товаров
    • Добавление своих товаров
    • Фото галерея каждого товара
    • Скидки на отдельные товары
    • Настройка международной, и локальной доставки
    • Прием оплаты по картам, банку, и электронным деньгам
    Сервис предоставляется бесплатно на всех тарифах
    Ознакомится более подробно с полным функционалом сервиса вы можете на этой странице
    Видеоинструкция по установке настройке интернет магазина
    Высокая скорость
    Ваш сайт на нашем хостинге будет загружаться со средней скоростью в 1.5 секунды, то есть быстрее чем ~75% других сайтов в сети Интернет. Сайты всех тарифов размещаются на платформе с SSD дисками.
    Защита от атак
    Ваш сайт будет защищен от атак ботов, sql инъекций, xxs атак. А значит Ваша репутация и позиции в поисковиках будут под защитой.
    Быстрая помощь и поддержка
    Среднее время ответа технической поддержи ~15 минут. Мы всегда готовы помочь Вам по телефону, емейлу, или через onLine чат.
    Скоростные SSD
    Сайты всех тарифов размещаются на платформе с SSD дисками. SSD диски - новое поколение дисков, которые в десятки раз быстрее всех предыдущих технологий.
    Бесплатный перенос и +50% к платежу
    Вы хотите перенести сайт от вашего текущего хостинг провайдера к нам? Мы сделаем перенос абсолютно бесплатно и добавим +50% к платежу.

    Примерно такое количество запросов обслуживается нашими серверами каждые 24 часа

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    Количество сайтов, которые мы обслуживаем
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    Мы не боимся сравнения с конкурентами
    Опции Yutex Masterhost Timeweb Beget Ihc
    Проактивная защита сайта от вирусов
    Возможность застраховаться от DDOS атак
    Бесплатный домен RU при оплате от 1 месяца
    Техническая поддержка в чате
    (не продажи)
    Емкость тарифов
    (среднее число Гб на 1 сайт)    		 653 Мб 1 Гб 370 Мб 350 Мб 370 Мб
    Средняя стоимость размещения 1 сайта 26 руб. 56 руб. 26 руб. 20 руб. 20 руб.
    Кол-во оперативной памяти для PHP скриптов 512 - 1024 Мб 64 Мб 128 Мб 256 Мб 128 Мб
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